Киров встал в огромных пробках

Из-за погодной ситуации движение в областном центре затруднено.

Кировские автомобилисты оставляют в соцсетях гневные сообщения. Посвящены они пробкам, которые возникли в городе ещё утром. И до сих пор на некоторых участках просто не проехать.

Например, водители стоят на новом мосту. По данным сервиса yandex.ru/maps, там произошло сразу несколько аварий. При этом сообщается, что ДТП случились в разных рядах. Из-за этого движение на мосту парализовано уже больше 40 минут.

Традиционно стоит улица Производственная. По словам очевидцев, пробки в нескольких местах. Рядом с перекрестком с улицей Щорса, а также на пересечении с улицей Воровского. Очевидцы сообщают об авариях. Проблемно сейчас проехать и по Октябрьскому проспекту. Лучше выбирать альтернативные маршруты.

Кроме того, и за пределами областного центра пробки. Например на трассе Киров – Слободской огромный затор. Он растянулся сразу на несколько населённых пунктов: Шихово, Столбово, Пантелеевы.

Владельцы машин признаются, что дорожную ситуацию осложнил снегопад. На борьбу с ним направлено почти 100 единиц техники.