Киров встал в пробках из-за аварий

Утренние пробки на выездах из областного центра осложнились ДТП.

Так, авария произошла на перекрестке улиц Производственная и Коммунальная. В результате автомобилисты, въезжающие в город, стояли от самого кольца.

На улице Московской произошло минимум два столкновения. Одно из них возле пересечения с проспектом Строителей, другое — на перекрестке с Октябрьским проспектом. Оба происшествия привели к проблемам с движением в сторону центра города.

Сразу за Старым мостом через Вятку произошли две аварии. Автомобилисты отмечают, что после моста плохо почищена дорога – голый лед. В результате две машины столкнулись возле перекрестка с улиц Профсоюзная и Луначарского, и одна улетела в кювет на дамбе. Спустя несколько минут на выезде из города в этом направлении образовалась пробка.

Фото: vk.com/kirovdps