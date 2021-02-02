Киров закупит экологически чистые автобусы

АТП собирается закупить автобусы, которые будут ездить на метане. Об этом рассказал директор компании Денис Пырлог.

Обновление автопарка городского транспорта уже началось. 2 февраля на улицы Кирова вышли 5 новых ПАЗов. Стоимость каждого из них – 4,3 миллиона рублей. Это дешевле, чем обычно – сэкономить удалось благодаря программе утилизации.

Столь современные и комфортабельные автобусы появились в Кирове впервые. Подробно о том, что есть у них внутри, мы уже писали.

Как уточнил Денис Пырлог, по 2 новых автобуса будут отправлены на маршруты No53 и No54, еще один – на 52-й маршрут.

Но это еще не все. В настоящее время руководство АТП ведет переговоры о закупке еще 15 новых машин. Это будут такие же ПАЗы, но работающие на метане. По словам Пырлога, они более экономичны в обслуживании и наносят меньше вреда экологии. Закупка будет произведена по программе господдержки.