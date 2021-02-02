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Киров закупит экологически чистые автобусы

Юлия Зорина Выбор редакции, Новости, Экономика

АТП собирается закупить автобусы, которые будут ездить на метане. Об этом рассказал директор компании Денис Пырлог.

Обновление автопарка городского транспорта уже началось. 2 февраля на улицы Кирова вышли 5 новых ПАЗов. Стоимость каждого из них – 4,3 миллиона рублей. Это дешевле, чем обычно – сэкономить удалось благодаря программе утилизации.

Столь современные и комфортабельные автобусы появились в Кирове впервые. Подробно о том, что есть у них внутри, мы уже писали.

Как уточнил Денис Пырлог, по 2 новых автобуса будут отправлены на маршруты No53 и No54, еще один – на 52-й маршрут.

Но это еще не все. В настоящее время руководство АТП ведет переговоры о закупке еще 15 новых машин. Это будут такие же ПАЗы, но работающие на метане. По словам Пырлога, они более экономичны в обслуживании и наносят меньше вреда экологии. Закупка будет произведена по программе господдержки.

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Юлия Зорина