Со вторника в областном центре ожидается потепление, которое обычно и приходит с осадками.

В понедельник, 14 декабря, в Кирове будет −11 градусов Цельсия.

Киров завалит снегом во вторник, 15 декабря. Днём воздух прогреется до −8 градусов Цельсия.

16 декабря, в среду, будет −7 градусов. Также будет снежно.

В четверг, 17 декабря, Киров продолжит засыпать осадками. Потеплеет до −5 градусов Цельсия.

18 декабря, в пятницу, ожидается такая же температура, как накануне. И небольшие осадки.

Ранее мы сообщали, что Кировскую область объял странный смог.

Фото: kirovpravda.ru