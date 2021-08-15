Синоптики сообщили, что рабочая неделя с 16 по 20 августа в областном центре ожидается с высокой температурой и без осадков.

В понедельник, 16 августа, будет светить солнце. Воздух прогреется до +28 градусов Цельсия.

Во вторник, 17 августа, в Кирове ожидается +27 градусов.

18 августа, в среду, столбики термометров поднимутся до +30 градусов Цельсия.

19 августа, в четверг, Киров ждет жара выше 30 градусов.

В пятницу, 20 августа, синоптики прогнозируют +30 градусов Цельсия и облачный с прояснениями день.

Фото: kirovpravda.ru