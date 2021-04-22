Кировчан начали прививать от ковида на Театральной площади

На главной площади города начал работу мобильный прививочный пункт.

Сделать прививку от коронавируса здесь можно с 9 до 17 часов, начиная с сегодняшнего дня, 22 апреля. Чтобы пройти вакцинацию, при себе нужно иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Будут работать и другие прививочные пункты:

22-23 апреля продолжится вакцинация в ТЦ «Микс» на Ленина, 169. Время работы пункта – с 10 до 17 часов.

С 23 апреля возобновит работу выездной прививочный пункт в ЦУМе. Там можно будет привиться с 9 до 16 часов.

По словам главы областного минздрава Андрея Черняева, на сегодня первым компонентом вакцины «Спутник V» привиты более 111 тысяч человек. Полный курс вакцинации прошли более 55 тысяч жителей области. Для максимального охвата населения медицинские учреждения готовы открыть мобильные прививочные пункты на предприятиях и в организациях города и области.

Ранее мы писали, что прививочные пункты планируется открыть в образовательных учреждениях Кирова.