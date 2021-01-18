Кировчан наградили за фото вятских птиц

В январе Союз охраны птиц России подвел итоги наблюдений за птицами в 2020 году. Свидетельствами Союза были отмечены трое жителей Кировской области – Елена Вотинцева, Дарья Люмах и Владимир Брюхов. Они сделали более 150 фотографий разных видов птиц, встречающихся в наших краях.

Целый год они фотографировали пернатых и публиковали снимки на сайте проекта. Среди пойманных в объектив птиц оказалось немало редких видов.

В общей сложности за год наблюдатели сфотографировали более 250 тысяч птиц. Зимой в объективы чаще всего попадали синицы, снегири и вороны.

Отдельные кадры кировчан не раз оказывались в списках лучших по итогам месяца. Так, например, в число самых красивых по итогам прошлого декабря вошло фото грача Карыча. Его сделал Владимир Перминов из Шабалинского района.

Владимир знаком кировчанам как «фотограф кота Федора». Уже не первый год фото кота под авторством Владимира попадают в шорт-листы престижных фотоконкурсов.

Ранее мы писали, что птицей года – 2021 стал кобчик.

Фото vk.com/id70246017, hwww.inaturalist.org/people/elena-votinceva