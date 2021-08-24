Кировчан напугал раздетый мужчина с автоматом Калашникова в руках

Человек, который вёл себя неадекватно, замечен на улице Современной.

Жители дома обратили внимание на странного мужчину, который вышел с оружием. Очевидцы заметили, что предмет в руках кировчанина, напоминал автомат Калашникова. Раздетый человек развернул автомат из полотенца и начал прицеливаться.

При этом его немного шатало и вёл он себя подозрительно. Во дворе в этот момент кипела жизнь. Играли маленькие дети, ездили машины, шли прохожие.

Мужчина с оружием привлёк внимание жильцов. Он попал на камеру наблюдения домофона. Была вызвана полиция.

Через какое-то время человек вышел на улицу и сел у подъезда. В этот момент к дому подъехали правоохранители. Они забрали хулигана с оружием. Как сообщается в паблике «Типичный Киров», по предварительным данным, предмет, напоминающий автомат, оказался муляжом.

Фото: vk.com/etotkirov