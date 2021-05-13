Кировчан научат говорить, как пономарь

Школа церковных чтецов набирает новых слушателей.

Существует она при Свято-Серафимовском храме. Учащиеся в ней изучают Церковный Устав, учатся читать на клиросе, проходят богослужебную практику. Сейчас объявлен новый набор в это образовательное учреждение. Примут в него всех желающих, не зависимо от опыта и пола.

После окончания выпускники могут поступить в Вятское Духовное училище и в дальнейшем стать священниками.

Занятия в этой школе бесплатные. Проходят они по субботам с 15 часов в Серафимовском соборе.

Уточнить информацию можно по телефону +7-(953)-671-89-85 (отец Антоний).

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Фото: vyatskaya-eparhia.ru