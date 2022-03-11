Кировчан оштрафовали за несогласованные акции в марте

В УМВД по Кировской области рассказали о приговорах задержанным за несогласованные публичные мероприятия.

Так, двух кировчанок за пикет на Театральной площади., проведенный 6 марта, оштрафовали на 20000 рублей каждую. Двум жителям Вятских Полян придется заплатить по 10000.

Еще восемь человек ждут судебных решений, в том числе двое за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ, используемых в защиту интересов страны. Последняя формулировка (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ) внесена 4 марта в КоАП федеральным законом. Максимальное наказание по ней составляет сто тысяч рублей. В другой области первым по ней был оштрафован на 60000 рублей гражданин РФ, ретранслировавший украинские фейки о российской армии, сообщалось в СМИ.