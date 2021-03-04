Кировчан оштрафуют за непривитых кошек и собак

Весной в Кировской области начнется вакцинация домашних питомцев от бешенства. За отказ от прививок владельцев животных ждут штрафы.

Об этом сообщила замначальника госнадзора управления ветеринарии Татьяна Виноградова на совещании с руководителями управляющих компаний.

Бешенство смертельно опасно и лечения от него до сих пор нет, напомнила она. Заражение возможно не только через укус, но и через слюну животного. Поэтому отказ от прививок считается административным нарушением.

Также существует ответственность за несвоевременное обращение в ветслужбу при выявлении признаков бешенства у животного. Время, в которое владелец должен сообщить о предполагаемом заражении питомца ветеринарам, составляет 12 часов.

Напомним, что в настоящее время карантин по бешенству введен в нескольких районах Кировской области. Также регион находится в угрожаемой зоне по африканской чуме свиней.