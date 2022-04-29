Кировчан попросили не кормить уток, чтобы не привлекать крыс

Жителей и гостей Кирова попросили не кормить уток в пруду у цирка. Разбросанная пища привлекает грызунов, сообщили в мэрии.

Перед майскими праздниками в парке была проведена плановая дератизация. Специалисты ООО «Формед» разложили у нор специальные вещества, которые могут уничтожить грызунов. Препараты заключены в парафиновую пленку и безопасны для собак и птиц.

— Дождь не смоет вещество. После его употребления грызуны погибают на 5-6 день, — пояснил директор ООО «Формед» Сергей Некрасов.

Во избежание привлечения грызунов специалисты просят кировчан не кормить уток, живущих в пруду у цирка. Корма птицам и так достаточно. А хлеб, который раскидывают отдыхающие, является хорошей пищей для крыс. Чтобы горожане не забывали об этом, у пруда установили предупреждающие таблички.

Кировчане, заметившие крыс, могут сообщить об этом по номеру ЕДС 76-00-00. Будет подана заявка на дератизацию.