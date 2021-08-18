Кировчан познакомят с особенностями «зеленой экономики»

19 августа в Кирове состоится public talk «Зелёная экономика». Его проводит Информационный центр по атомной энергии.

По словам организаторов, зелёная экономика является необходимым условием для достижения устойчивого развития. Она предусматривает переход на малоотходное производство, энергосбережение и ответственное поведение потребителей.

Основные темы мероприятия:

что включает в себя «зелёная» экономика и почему ее можно назвать экономикой будущего;

как внедрение принципов «зелёной» экономики отражается на поведении потребителей;

примеры «зелёной» экономики на примере США, Южной Кореи и европейских стран;

принципы ESG в управлении предприятий;

выгодны ли инвестиции в «зелёную» экономику;

как изменится жизнь потребителей при переходе на «зелёную» экономику

Спикер – Гузель Валеева, кандидат химических наук, доцент Казанского федерального университета.

Public talk начнётся в 18 часов по адресу ул. Преображенская, 41.

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