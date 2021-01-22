Кировчан предостерегают от участия в несогласованных акциях

В интернете была зафиксирована массовая рассылка среди подростков с призывом принять участие в митингах. Однако все массовые мероприятия должны проходить в рамках закона. Что говорит по этому поводу российское законодательство? Об этом рассказал телеканал ГТРК «Вятка».

Под угрозой – молодежь

В основном законе страны – Конституции – сказано, что россияне имеют право собираться на митинги, акции и пикеты. Получить информацию об акциях протеста несложно, однако трезво оценить ее могут не все. И под угрозой оказывается в первую очередь молодежь.

По словам директора регионального центра «Патриот» Александра Долматова, в силу небольшого жизненного опыта подростки верят во все, что написано авторитетными для них людьми – блогерами в соцсетях. Легковерие может привести к ошибкам, которые чреваты серьезными последствиями на всю жизнь.

Что будет за несогласованный митинг?

Местные политические партии периодически проводят митинги на улицах города. Однако все они согласованы с местными властями.

О грядущей акции нужно заранее уведомлять администрацию города, говорит помощник депутата Госдумы Сергей Постников. Если мероприятие прошло без согласования, его участников ждет штраф или принудительные работы.

Не имеют права принимать участие в акциях дети до 18 лет. Если же такое произойдет, к ответственности будут привлечены их родители. А сами подростки окажутся на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

На любые нарушения закона последует незамедлительная реакция со стороны правоохранительных органов. Как говорит начальник отдела информации и общественных связей областного УМВД Сергей Баранцев, все попытки «стихийных» митингов будут расценены как угроза общественному порядку и пресечены. Поэтому полиция призывает кировчан не поддаваться на провокации.

Митинг и ковид

Несмотря на то, что в Кировской области отмечается спад заболеваемости коронавирусом, ситуация все равно остается напряженной. В настоящее время от COVID-19 лечатся более 13 тысяч человек. А также начинается эпидемия гриппа. Участие в массовых мероприятия без средств индивидуальной защиты может стать причиной заражения, говорит начальник отдела эпиднадзора областного Управления Роспотребнадзора Любовь Опарина.