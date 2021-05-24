Кировчан предупредили о грозах и ливнях

ГУ МЧС опубликовало метеопредупреждение на 24 мая. По данным Кировского ЦГМС в ближайшие сутки в Кировской области ожидаются грозы, южный ветер с порывами до 18 метров в секунду и сильные дожди.

Во избежание ЧП жителей области предупреждают о мерах безопасности. Находясь в помещении, следует закрывать окна и по возможности отключить электричество. Если сильный ветер застал вас на улице, нужно отойти как можно дальше от деревьев, легких построек и ЛЭП.

Напомним, что 4 мая во время штормового ветра в Кирове погибла женщина. На пожилую кировчанку упал забор из профнастила, поднятый сильным порывом ветра. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Фото: Сергей Будин, vk.com/meteokirov