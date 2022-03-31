Кировчан предупредили о штрафах за грязные номера на авто

В ближайшее время закончатся заморозки и государственные регистрационные знаки на автомобилях будут нечитаемыми даже после короткой поездки. О том, что это является административным нарушением предупредили в ГИБДД Кировской области
В ведомстве напомнили, что штраф за грязные, нечитаемые номера на авто — 500 рублей. Но чаще в Кирове нарушителям выносят предупреждение и просят исправить этот недостаток.
— Нечитаемыми регистрационные знаки считаются, если днём на расстоянии 20 метров невозможно рассмотреть хотя бы одну цифру или буквуномера. В темное время суток это касается только заднего знака, — сообщили в региональной Госавтоинспекции.