Кировчан предупредили о штрафах за грязные номера на авто

В ближайшее время закончатся заморозки и государственные регистрационные знаки на автомобилях будут нечитаемыми даже после короткой поездки. О том, что это является административным нарушением предупредили в ГИБДД Кировской области

В ведомстве напомнили, что штраф за грязные, нечитаемые номера на авто — 500 рублей. Но чаще в Кирове нарушителям выносят предупреждение и просят исправить этот недостаток.