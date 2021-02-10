Кировчан предупредили о сложной ситуации с COVID в Турции

Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов в ходе видеоконференции с коллегами из регионов ПФО (в том числе и из Кировской области) рассказал о том, как ситуация с коронавирусом повлияла на международный туризм.

По его словам, из-за того, что эпидемиологическая обстановка в России и в мире постепенно улучшается, возможно возобновление авиасообщения с рядом стран. В то же время Малов предостерег туристов от поездок за границу в ближайшее время.

«Скажем, в Турции ситуация с коронавирусом намного хуже, чем в России, и многие туристы возвращаются оттуда заболевшими. Да, страна хорошая, но ехать туда пока не надо», — сказал Малов, посоветовав выбирать для отдыха отечественные курорты.

Ранее мы сообщали, что кировчане спешат привиться от ковида.

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