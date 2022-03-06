Кировчан предупреждают о новом способе дистанционного мошенничества о имени УФССП

Служба судебных приставов по Кировской области предупреждает население о новом способе дистанционного мошенничества.

На электронные адреса кировчан начали приходить письма с сообщением о задолженности за что-то. Используется официальная символика и адрес интернет-сайт, похожий на настоящий УФССП региона.

Посетителю предлагается узнать подробности, пройдя по ссылке, а далее – загрузив архивированный файл. Там содержится вирус, способный обходить блокировки спецпрограммами. Компьютер или мобильное электронное устройство будет заражено, если человек откроет поверит и откроет файл.

УФССП просит граждан осуществлять оплаты задолженности только способами, указанными на сайте ведомства в банке данных исполнительных производств (r43.fssp.gov.ru) или личного кабинета на Едином портале государственных услуг и функций.