Кировчан приглашают к участию в литературном онлайн-челлендже

Организует мероприятие кировская библиотека, которой интересно, остались ли в Кирове любители русской поэзии.

В понедельник на страничке библиотеки № 3 «Маяк» стартует двухнедельный онлайн-челлендж «Читаем классику. Родная стихия». По итогу которого работники библиотеки намерены сделать выводы о том, интересуются ли жители Кирова русской поэзией, остались ли ее любители и ценители.

Чтобы принять участие в челлендже, нужно записать на камеру свое прочтение стихов одного из классиков русской литературы и передать эстафету своим друзьям. «Бросать вызов» сможет любой желающий – возраст, пол не важен. Также нет ограничений в выборе самого литературного творения. Кстати, его можно читать даже по книге, не обязательно наизусть.

Запись важно опубликовать во «ВКонтакте» с хэштегами #ЧитаемКласику #Родная_стихиЯ.

Фото: www.admkirov.ru