Кировчан приглашают к участию в новом творческом конкурсе

ОДНТ решил поддержать взрослых талантливых жителей региона.

Новый областной конкурс художественного творчества «Вятка — край талантов» пройдет в заочной форме. До 22 февраля будет открыт прием заявок. Как сообщили организаторы, этот конкурс задумывался для поддержки и популяризации вятских традиций и ремесел.

Конкурсанты смогут заявить о себе, представив свое творчество в одном из пяти направлений: вокальное, хореографическое, театральное, декоративно-прикладное и изобразительное творчество, а также сценарное мастерство.

Ограничений по составу участников нет – можно заявится сольно, дуэтом, группой, важно лишь, чтобы участникам исполнилось 18 лет. В жюри известные кировские деятели культуры, имеющие почетные звания и награды.

Подробную информацию можно уточнить по номеру телефона: 8 (8332) 58-01-30 у Александры Игоревны Власовой.

Фото: vk.com/odnt43