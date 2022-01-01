Кировчан приглашают на фотопрогулку по деревянным домам города

В новогодние каникулы можно не только проводить дома у телевизора, но и прогуляться по историческим местам областного центра.

Паблик 99 деревянных домов Вятки приглашает 3 января в 11 часов на фотопрогулку по «деревяшкам» Кирова. Сбор участников променада на ул. Воровского, 55. Благодаря этому мероприятию горожане не только смогут отдохнуть от застолий и скинуть наеденные килограммы, но и представить Киров каким его видели жители 100 лет назад.

А вообще у паблика цель благородная: не только сохранить исторический облик города в памяти и сердцах жителей, но и вернуть теплые чувства к зданиям, когда-то украшавшим наш город. Сейчас отношение к ним скорее терпимое, чем заботливое. А ведь деревянные постройки — наиболее уязвимая часть архитектурного наследия Кирова, которую легче всего потерять.

Отношение жильцов, обитающих в «деревяшках», к своему жилищу сильно зависит от отношения окружающих. Чтобы это изменить, авторы паблика хотят показать деревянные дома в наиболее выгодном ракурсе. Для этого они запустили фотоконкурс лучших снимков каждого дома из пока уцелевших.

Весной из них соберут выставку, которая будет экспонироваться на территории отреставрированного главного корпуса бывшего завода КРИНа.

Фото:vk.com/cien_casa_de_madera_kirov