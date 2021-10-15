Кировчан приглашают на службу в полицию

Жителей Кировской области приглашают на работу в полицию. УМВД России по Кировской области объявило о приеме на службу в органы внутренних дел.

Как следует из текста вакансии, в полицию могут устроиться граждане РФ в возрасте до 35 лет (офицеры до 40) с образованием не ниже среднего, не имеющие судимости, отслужившие в армии и годные для службы по состоянию здоровья.

Сотрудники полиции получат стабильную зарплату, которая увеличивается в зависимости от выслуги и звания. Также они имеют возможность получить бесплатное образование в вузах МВД России.

Полицейским предоставляется ежегодный отпуск до 40 дней, а также оплачивается проезд к месту отпуска и обратно в пределах РФ. Оплата проезда также распространяется на одного члена семьи. Отслужив 20 лет, сотрудник полиции имеет право выйти на пенсию.

Подробную информацию по вопросам трудоустройства в полицию можно получить в отделении кадров УМВД России по Кирову по телефону: 8 (8332) 519-410 и в отделе кадров УМВД России по Кировской области по телефону: 8 (8332) 589-800.

Подробнее о том, каково это – работать полицейским и как им стать, читайте в материале «Кировской правды».