Кировчан приглашают отправиться на Европейские университетские игры

Это крупнейшее мультиспортивное студенческое мероприятие в Европе.

Региональный ресурсный центр по развитию добровольчества Кировской области опубликовал любопытное объявление. А именно старт набора волонтёров на VI Европейские университетские игры European Universities Games Lodz 2022.

Мероприятие состоится в польском городе Лодзь. Время проведения — июль 2022 года. Сейчас открыт набор волонтёров, которые помогут в проведении мультиспортивных игр.

Примечательно, что волонтёров обеспечат проживанием и проездом к месту проведения события и обратно. Заявки на участие принимаются до 20 февраля. Присылать их можно на платформу ДОБРО.РФ.

Добровольцы, которые планируют отправиться на игры, должны иметь гражданство РФ, быть совершеннолетними, владеть азами английского языка.

Фото: vk.com/dobrovyatka