Кировчан приглашают посмотреть фильм о границах Вселенной

Кинопоказ пройдет в рамках встречи любителей астрономии.

В следующий четверг, 1 июля, в 19 часов в лекционном зале библиотеки им. Герцена запланировано собрание участников клуба любителей астрономии. Во время этого вечера организаторы намерены продемонстрировать фильм о границах Вселенной, и обсудить чёрные дыры.

Кроме этого, как сообщает паблик Любительская Астрономия в Кирове, если позволит погода, в завершении встречи на площадке перед библиотекой установят телескоп, в который все желающие смогут понаблюдать небесные объекты.

На это мероприятие приглашают всех, кто интересуется астрономией, однако, предварительно нужно зарегистрироваться через TimePad. Для регистрации нужно отметить «один билет», написать ФИО и адрес электронной почты. Вход бесплатный. Число мест ограничено — 30 человек. Обязательно наличие маски и читательского билета.

Ранее мы сообщали, что кировчанин добрался на мотоцикле до моря за сутки.

Фото:i.playground.ru