Кировчан приглашают посмотреть звёзды зимнего неба

Каждые полгода расположение небесных светил меняется из-за того, что зимними ночами нам открывается небо, которое скрывали от нас летние дни.

Из-за того, что планета Земля вращается, а звёзды мы видим только ночью, то и взору нашему открываются лишь половина всех созвездий. Половину мы видим летом, половину — зимой.

Так, сейчас если выехать за город, а именно там лучше всего наблюдать звёздное небо, чтобы не мешали огни города, и поднять глаза, то мы сможем наблюдать созвездие Ориона с его поясом. Он расположился в северной части неба.

Чтобы знать какие созвездия появляются зимой и где на небесном своде их искать, можно загрузить на телефон специальную программу, а можно пойти на полнокупольную программу планетария «Созвездия зимнего неба». Там даже днём есть возможность посмотреть ночное небо без городской засветки. Кроме экскурсии по ночным светилам маленьким посетителям предложат короткометражные мультфильмы на космическую тематику.

С расписанием сеансов можно познакомиться на сайте Детского космического центра или по телефону: 47-50-17.

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Фото:fb.ru, astro-world.ru