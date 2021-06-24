Кировчан приглашают поучаствовать в конкурсе Президентских грантов

Его проводит Фонд культурных инициатив.

Накануне министр культуры Кировской области Татьяна Мазур во время видеосовещания разъяснила руководителям районов условия участия в грантовом конкурсе проектов Президентского фонда культурных инициатив. Бюджет конкурса — 3,5 млрд рублей.

Особенность этого гранта, по словам министра, в том, что он дает дорогу творческим идеям не привязываясь к форме организации, в которой работают ее авторы. На деньги могут рассчитывать некоммерческие и коммерческие организации, муниципальные учреждения и ИП.

Заявки принимают до конца июля.

Добавим, авторы могут предложить к участию свои идеи в области культуры и академического (классического) искусства, образовательные и наставнические проекты в сфере культуры, а так же разработки благодаря которым можно будет найти и развить молодые таланты. Получат поддержку и идеи по организации и проведению фестивалей, премий, форумов. С полным перечнем можно ознакомиться в положении, размещенном на сайте минкульта.

Ранее мы сообщали, что житель Кировской области спас птенцов степного луня.

Фото:cultura.kirovreg.ru