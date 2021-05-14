Кировчан приглашают прибрать Ежовское озеро

Кроме наведения порядка планируется обсуждение с архитекторами идей благоустройства территории.

В субботу, 15 мая с 11 часов планируется субботник на Ежовском озере. Этот водоем протянулся вдоль Кикиморской горы от телебашни до Трифонова монастыря.

После того как берега водоема будут очищены, активисты смогут обсудить варианты благоустройства этого уникального уголка природы. В диалоге будут участвовать не только добровольцы, но и архитекторы студии «Дважды два».

Всех желающих приглашают присоединиться к улучшению пространства нашего города. Место сбора добровольцев отмечено на карте.

После этого можно будет посетить ночь музеев, которая также запланирована на субботу.

Фото: vk.com/ezhovskoe