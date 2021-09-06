Кировчан приглашают принять участие в акции «Медаль моей памяти»

Она продлится до 19 сентября включительно.

Стартовала новая акция «Медаль моей памяти». Она собирает информацию о героях-блокадниках и призвана восстановить наиболее полную и исторически точную картину событий тех лет.

Кировчан приглашают принять участие в акции. Каждый желающий может поделиться историей о своем родственнике, принимавшем участие в обороне Ленинграда. Свои рассказы надо отправить на электронный адрес medal@spbarchives.ru

Собранную информацию о защитниках Ленинграда передадут в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда.

Основной платформой проведения акции стал портал «Медаль «За оборону Ленинграда».