Кировчан приглашают проверить налоговые знания, написав специальный диктант

Принять участие смогут не только взрослые, но и школьники.

Нынче традиционный налоговый диктант пройдет с 17 по 30 мая в онлайн-формате. На то, чтобы дать верные ответы на все вопросы, участникам будет дан ровно час.

Оценить уровень своих знаний в области налогообложения смогут не только работающие и занимающиеся своим бизнесом кировчане, но и школьники. По завершении тестирования участникам пояснят верные ответы и выдадут электронный сертификат.

Чтобы поучаствовать в этой акции налоговиков нужно зарегистрироваться на портале diktant.nalog.ru и получить пароль с помощью своей электронной почты. Доступ к сайту будет открыт на две недели, начиная со следующего понедельника.

Ранее мы сообщали, что жители Кировской области ежемесячно тратят на продукты меньше 6 тысяч рублей.