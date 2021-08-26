Кировчан приглашают участвовать в «Другом деле»

Жители Кировской области могут присоединиться к крупному общероссийскому проекту. Помимо бонусов, участие принесет новые увлечения, полезные привычки и возможность помочь окружающим.

Мини-приложение «Другое дело» доступно в соцсети «ВКонтакте».

Что нужно делать?

Участники предстоит выполнить задания общественно полезного и развивающего характера и за это они получат баллы. Их можно потратить на получение бонусов – сертификаты на образовательные онлайн-курсы, подписка на онлайн-кинотеатр, автографы космонавтов и других знаменитостей, а также многое другое.

База заданий и бонусы будут постоянно обновляться.

Некоторые задания доступны только для определенного города или региона, а топовые задания может выполнить любой россиянин.

Среди них, например, «Дневник питания», «Здоровье», «Шаги «ВКонтакте». Участники должны завтракать 14 дней подряд, не забывать пить чистую воду и пройти 30 км за пять дней. За все это будут начислены бонусные баллы!

При этом база заданий и предлагаемые бонусы будут постоянно обновляться.

Как вступить в «Другое дело»?

Зарегистрироваться на платформе «Другое дело» очень просто. Для этого нужно быть пользователем соцсети «ВКонтакте» и добавить себе мини-приложение «Другое дело». Ограничений для участия в проекте нет. В нем может участвовать любой житель страны – пол, возраст, рабочий стаж не важны. Подробности о проекте можно найти на сайте drugoedelo.ru

Жители региона активно присоединяются к проекту

Активные участники волонтерских движений Кировской области уже вступили в «Другое дело».

Так, лидер «Совета молодежи Горьковской железной дороги» в Кировской области Максим Киселев рассказал, что проект стал для него еще одной возможностью поучаствовать в волонтерской деятельности.

«Я услышал рассказ о проекте от одного из блогеров и заинтересовался. Я всегда подключаюсь к волонтерским движениям, мы помогаем детям в Лянгасово, собираем средства для детских домов, устраиваем праздники для воспитанников детского дома в Оричах», — рассказал молодой человек.

Уже начала выполнять задания на платформе «Другое дело» и ведущий менеджер Ресурсного центра по развитию добровольчества Кировской области Вероника Потапова. Девушка уже много лет занимается волонтерством – помогает пожилым людям, воспитанникам детских домов, активно сотрудничает с приютами для бездомных животных. Вероника рассказала, что проект «Другое дело» заинтересовал ее своей механикой.

«Ты прокачиваешь себя в личностной сфере и получаешь бонусы. На платформе «Другое дело» я уже выполнила задания «Регистрация на платформе «Добро.ру» и «Шаги Вконтакте», — пояснила девушка.

Она добавила, что проект дает возможность выполнить самые разные задания, и каждый найдет себе что-то по душе.

В команде «Другого дела» — более 40 партнеров

Сетевая платформа в формате мини-приложения была впервые запущена в мае на марафоне «Новое знание».

Сейчас функционал приложения расширился, и работа в этом направлении продолжится.

Проект реализуется при содействии президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как рассказал гендиректор Российского общества «Знание» и инициатор создания «Другого дела» Максим Древаль, к проекту присоединились уже порядка 40 партнеров – министерства, некоммерческие организации, крупные компании.

В скором времени участников «Другого дела» ждут эксклюзивные задания от известных людей, артистов и музыкантов, поддержавших платформу.