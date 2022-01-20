Кировчан приглашают узнать о рождении попугая Кеши из знаменитого мультика

В музее Салтыкова-Щедрина подготовили выставку «Попугай Кеша и все-все-все», посвященную нашему земляку мультипликатору Валентину Караваеву. Познакомиться с экспозицией можно будет с 21 января.

Музейщики поведают гостям не только о том, как Караваев создал Кешу и еще более 20 мультфильмов, но и о его связи с писателем Михаилом Евграфовичем.

Маленькие кировчане узнают, как придумывали героев, рисовали их внешность и характер. Взрослые вспомнят ленты, на которых выросли, узнают сколько труда в них вложено и насколько серьезный был подход к их созданию, смогут увидеть литературные планы по созданию мультфильмов.

Валентин Караваев пришёл в “Союзмультфильм” с идеей оживить мультики карикатурами. Создавая свои мультфильмы, он ищет себя и в итоге возвращается к своей любимой сатире. Создает ленты по произведениям близкого ему по духу писателя. А потом приходит к созданию попугая Кеши.

Выставка, созданная на основе фондов Кировского областного краеведческого музея, Чепецкой районной библиотеки и Филипповской библиотеки, расскажут о долгом творческом пути автора любимых всеми мультиков. Ведь «памятник себе» он создал лишь в 55 лет.