Кировчан приглашают в башню на чтения стихов

В воскресенье в водонапорной башне Слободского в пройдет поэтический вечер.

Очередная встреча любителей поэзии пройдет 4 июля в водонапорной башне города Слободского. Обычно такие мероприятия проходят в разных местах Слободского, а вот в башне запланирован уже второй вечер с начала года.

Формат встречи предполагает, что каждый желающий сможет почитать стихи собственного сочинения или любимых авторов.

Вечер начнется в 17 часов, но гостей ждут уже к 16 часам. Сейчас в башне проходит выставка живописных работ кисти слободского художника Сергея Лопаткина. Все пришедшие смогут посмотреть их, а затем занять места у камина.

Напомним, в Слободском сейчас добровольцы помогают кировскому активисту Анатолию Курбатову восстанавливать облик старой водонапорной башни. С прошлого года — он собственник башни.

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Фото: vk.com/slobtower