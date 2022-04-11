При наблюдении кратеров, гор и морей спутника Земли будет соблюдаться социальная дистанция.

В группе «Любительская Астрономия в Кирове» Кировчан приглашают в День космонавтики посмотреть на Луну в телескоп. Наблюдения состоятся бесплатно на набережной Грина. Всех желающих просят присоединиться во вторник, 12 апреля, с 21:15 до 23:15.

Организаторы предупреждают, что с собой необходимо иметь маску и ператки. И просят соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. А также обещают наличие антисептика.

Если во вторник будет облачно, что наблюдения не состоятся. Об этом сообщат в комментариях к записи.

Фото: Любительская Астрономия в Кирове