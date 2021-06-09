Кировчан приглашают в путешествие к центру Земли

Студентам ВятГУ пришла идея совместить литературу и естественные науки. Так был создан проект «Интеллектуальная библиотека».

Он предусматривает занятия для школьников. В основе лежит роман Жюля Верна «Путешествие к центру Земли».

На уроке ребята играют в игру. Вместе с персонажами известного произведения они продвигаются по земным недрам вглубь. При этом делают остановки и рассматривают описанные в книге факты из области экологии, географии и химии.

Самое любопытное на внеклассном занятии — это дополнительный материал. Студенты специально приготовили экспонаты, которые дают исчерпывающую информацию о климате, флоре и фауне мест, описанных в книге.

Студенты уже начали проводить подобные занятия в школах. В планах у них — создание аналогичных уроков, которые не только знакомят школьников с окружающим миром, но и пропагандируют чтение.

Фото: ВятГУ