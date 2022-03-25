Кировчан приглашают вступить в добровольную пожарную дружину

Жителям Кирова предлагают стать участниками добровольной пожарной дружины. Это позволит более эффективно защищать населенные пункты от огня.

Рядом с Кировом немало деревень, в которых время прибытия пожарной охраны нередко превышает допустимые значения. Справиться с этой проблемой помогают дружинники.

Пожарные-волонтеры работают на безвозмездной основе. Однако они имеют право воспользоваться социальными, имущественными и страховыми гарантиями.

В добровольную пожарную дружину (ДПД) могут вступить граждане в возрасте от 18 лет. Статус дружинника они получают после регистрации в реестре добровольных пожарных.

Чтобы стать дружинником, нужно:

прийти с паспортом в УНД и ПР ГУ МЧС России по Кировской области (Октябрьский проспект, 122а),

написать заявление,

принести справку от врача, подтверждающую способность исполнять обязанности добровольного пожарного,

принести диплом или свидетельство о пожарном образовании (при наличии такового).

При отсутствии пожарной подготовки кандидаты смогут пройти бесплатное обучение на базе Вятского учебно-спасательного центра «Прометей».