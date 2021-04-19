Кировчан призвали игнорировать несогласованные митинги

В соцсетях появилась информация, что в Кирове планируются очередные акции протеста в защиту оппозиционера Алексея Навального.

В МВД призвали жителей города не участвовать в несогласованных митингах. И более того – не посещать площадки, заявленные как места проведения митингов, в указанное организаторами время.

– В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка, – отмечают в МВД.

Напомним, что ранее депутаты областного Заксобрания приняли поправки в закон о митингах. Нововведения устанавливают ограничения по времени и количеству участников публичных акций.