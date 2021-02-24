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Кировчан призывают стать волонтерами городской среды

Наталья Дмитриева Новости, Общество

Они будут помогать жителям региона выбрать свои пространства на всероссийском сайте, определяющем места для благоустройства общественных пространств.

На этой неделе началась регистрация волонтеров городской среды, которые будут помогать кировчанам сориентироваться в выборе вариантов мест, нуждающихся в благоустройстве. Они будут рассказывать о дизайн-проектах общественных территорий, а также находить выбранные парки на всероссийском портале. Подать заявку на участие в добровольчестве можно до 22 марта на сайте.

Само голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая на всероссийском портале. Благоустраивать же выбранные парки и скверы начнут в следующем году. От Кировской области в голосовании будет заявлено обновление территорий в 32 муниципалитетах. Информацию об этом можно найти в паблике «Комфортная среда 43» .

Добавим, Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» появился по распоряжению президента нашей страны, чтобы улучшить облик городов и дать новый импульс развитию муниципалитетов. Важное место в этом отводится тому, что россияне сами должны решить, какие территории нуждаются в благоустройстве.

Ранее мы писали, что на создание нового кировского парка собрали более 3 миллионов рублей.

Фото: twitter.com

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Наталья Дмитриева