Кировчан-просветителей наградят премией

В России начался сбор заявок на соискание Просветительской Премии «Знание». Жители Кировской области также могут стать ее обладателями.

Премия российского общества «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения в области науки и технологий, бизнеса, истории, экологии, культуры и искусства. В целом Премия включает в себя 13 номинаций.

– Это одна из первых наград в стране за работу, – рассказывает лектор Российского общества «Знание» Михаил Курашин, – целью которой является не только развитие профессиональных компетенций или личностных качеств, а расширение кругозора и формирование ценностных мировоззренческих установок для человека.

Просветитель – это не просто преподаватель или тренер, а человек, обладающий всеми качествами учителя и наставника, умеющего смотреть на события и процессы жизни общества в контексте гуманитарных, духовных связей. И в этом его ценность и важность для общества.

Данная Премия будет вручаться ежегодно, а ее лауреаты будут приглашены к сотрудничеству с Российским обществом «Знание» и получат статус резидента образовательного продюсерского центра «Машук». Это откроет им широкие возможности к его мультимедийной инфраструктуре, а также к комплексной образовательной программе по разработке, производству и продюсированию просветительского контента: ютуб-каналов, блогов, авторских курсов, фильмов и других проектов.

Резиденты центра также получат поддержку общества «Знание» в их продвижении на широкую аудиторию.

Сильнейших определят жюри и зрители

Определять лауреатов будут эксперты и члены почетного жюри, а также симпатии зрителей. После окончания сбора заявок, экспертная комиссия, в которую войдут лекторы общества «Знание» и представители партнерских вузов и организаций, определит шорт-лист из 4 претендентов по каждой из номинаций. Главными критериями отбора являются масштаб, социальная значимость и уникальность проекта или деятельности просветителя.

– Важным компонентом Премии должно стать голосование непосредственно самими слушателями и для этого есть специальная номинация «По версии слушателей», – дополняет Михаил Курашин. – Конечно, она будет самой, наверное, активной, объемной, многогранной и дискуссионной. Но без получения «обратной связи» от людей нет никакого смысла говорить о результативности или эффективности просвещения.

Далее в конце ноября члены почетного жюри – видные государственные деятели, представители бизнеса, общественных организаций, деятели науки, культуры и искусства – выберут лауреатов, а торжественная церемония награждения состоится в Московском театре мюзикла 7 декабря 2021 года.

Стать соискателем просто!

Подать заявку можно на сайте premiya.znanierussia.ru до 1 ноября 2021 года. Это могут сделать все, кто считает свой вклад в просвещение важным и значимым, например: общественные и государственные деятели, преподаватели, школьные учителя, блогеры, представители компаний и СМИ, причем номинировать можно не только себя, но и других людей или интересные проекты.

– Мы убеждены, что данная премия будет очень актуальна для нашей области, – поделилась мнением директор КОГБУК «Кировская ордена почета государственная универсальная областная научная библиотека имени А.И. Герцена» Наталья Стрельникова. – Она позволит претворять в жизнь просветительские проекты, востребованные в школьной и студенческой среде. Сам факт появления подобной Премии означает интерес государства и общества к проблемам просвещения. Ее учреждение, несомненно, вызовет интерес у творческих людей, ориентированных на образовательную деятельность. В нашем регионе, безусловно, найдутся достойные соискатели, которые могли бы стать не только номинантами, но и лауреатами данной Премии.

Подробную информацию о Просветительской Премии «Знание» можно найти на официальном сайте: premiya.znanierussia.ru. Подавайте заявку и становитесь лауреатом!