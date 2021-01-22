Кировчан просят не бросать мусор в канализацию

Сотрудники «Водоканала» с начала года уже устранили около 300 закупорок на городской канализации. За весь минувший год на такие работы они выезжали более 6 тысяч раз.

Чаще всего причина проблем в том, что горожане не соблюдают элементарных правил: выбрасывают в унитаз предметы личной гигиены, остатки еды и очистки, одежду, бытовой и строительный мусор. Он забивает колодцы в результате чего сточные воды выходят на поверхность. Поэтому важно выбрасывать твердые отходы только в мусорные контейнеры.

Ещё одна причина: похищение крышек люков. В открытые колодцы также попадает мусор забивающий сток. Проблема в том, что сюда может упасть крупный засор, который тяжело извлечь.

Если вы заметили открытые колодцы, сообщите в круглосуточную диспетчерскую службу МУП «Водоканал» по телефону: 699-500.

Фото: vdkanal.ru