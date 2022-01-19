Кировчан просят не купаться в проруби на Крещение

Жителям Кирова рекомендовали не купаться в прорубях на Крещение. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

— Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки Вятская епархия не благословила открытие купелей. Дежурство спасателей МЧС на водоемах также не запланировано. Учитывая неблагоприятный прогноз по коронавирусу, кировчанам не рекомендуют подвергать себя ненужному риску, — отметили в кировской мэрии.

Несмотря на это, желающие нырнуть в иордань все равно нашлись. «Нелегальные» купели появились в дендропарке, в Зонихе, в Пасегово и других местах.

Тем, кто все же решится неофициально нырнуть в ледяную воду, советуют соблюдать меры безопасности: сделать разминку перед купанием, не окунаться с головой и проводить в воде не больше минуты. Не стоит окунаться в ледяную воду пожилым людям.

Главные крещенские мероприятия состоялись в ночь с 18 на 19 января. Праздничные богослужения прошли в 83 храмах Кировской области. Охрану порядка в Крещенскую ночь осуществляли более 150 полицейских и более 50 дружинников и казаков. Нарушений общественного порядка и ЧП допущено не было.

Мероприятия продолжаются. Расписание торжественных богослужений и освящения воды в кировских храмах мы публиковали здесь.

Фото: vk.com/pasegovo