Кировчане с риском для жизни катаются на замёрзших водоёмах

Их просят этого не делать. Так как лёд до конца января недостаточно крепкий и выход на него опасен.

Вот уже вторую неделю кировчане и жители соседних регионов развлекаются катанием на коньках на замерзших водоёмах. Но пока это опасное занятие. Лёд не достиг необходимой прочности.

Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, возле кировских водоемов поставили информационные щиты «Выход (выезд) на лёд запрещен!». Дело в том, что несмотря на морозные дни, стоявшие в Кировской области последние дни лёд пока не достаточно толстый. Для формирования толстой корки льда требуется не только воздействие холода, но и время.

Нужно, чтобы водоём промерз на 10-15 сантиметров, чтобы лёд смог выдержать вес человека. Обычно это происходит после Крещенских морозов, которые стоят в конце января.

— Сотрудники Ленинского теруправления разместили 40 табличек и сейчас следят за их сохранностью. Однако очень важно, чтобы взрослые своим примером и разъясняющими беседами донесли до детей опасность выхода на лёд, — отметили в администрации города Кирова.

Добавим, для горожан в ближайшие дни подготовят 5 общегородских катков, которые будут доступны для всех желающих:

на Театральной площади, в Гагаринском парке, в Александровском саду, в парке ЛПК (Нововятский район) и в Коминтерне на стадионе по улице Павла Корчагина.

Кроме этого уже готовят катки во дворах и при спортшколах.

Фото: admkirov.ru