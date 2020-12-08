Кировчан просят подарить театру велосипед

Для новой постановки Театру на Спасской потребовался велосипед из советской эпохи.

Если вдруг у кировчан есть ненужный велосипед, который загромождает пространство квартиры, а выкинуть жалко, его с радостью обменяют на пригласительный билет в театр. Двухколёсный друг, возможно ещё ваших родителей, обретёт вторую жизнь, уже не на дорогах города, а на сцене театра.

Сотрудники не указывают работоспособность агрегата, но важно, чтобы внешний вид соответствовал эпохе. Передать технику можно через служебный вход театра.

Напомним, спектакль Театра на Спасской покажут на всероссийском портале.

Фото: vk.com