Кировчан просят поделиться фотографиями молний

Детский космический центр просит жителей Кирова поделиться снимками молний. Фото нужны для выставки-конкурса «Земля – колыбель человечества». В этом году она пройдет в космоцентре уже в 4-й раз.

— Срочно ищем фото молний в этом блистательном августе. Хотим украсить ими фотовыставку, чтобы каждый наш гость мог восхититься красотой бушующей летней погоды! – говорится в группе космического центра.

Снимки принимаются до 31 августа. Фотографы могут принять участие в 4 номинациях: «Вдоль Млечного Пути», «Космос на Земле», «Гражданин Вселенной», «В центре космоса». В каждой из них можно представить до 3 снимков одного автора. Возраст участников значения не имеет.

Подробнее об условиях конкурса и о том, куда отправлять фото, здесь.

Ранее мы писали, что кировчане сфотографировали шкваловый ворот.

Фото: vk.com/k.lozhenitsyn