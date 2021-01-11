Кировчан просят поделиться с бездомными теплой одеждой

В Кирове проходит благотворительная акция «Поделись заботой».

До конца января центром местной активности на ул. Профсоюзная, 69 совместно с библиотекой им. Марии Исаковой организована благотворительная акция «Поделись заботой». В ее рамках будут собирать теплую зимнюю одежду и обувь для людей оставшихся без крова.

Приносить можно чистые и целые вещи, не требующие ремонта: зимняя верхняя одежда и обувь, теплые перчатки, шапки, шарфы, новые теплые носки, зимние стельки в обувь, крупы, консервы и другую пищу, не требующую долгой готовки и особых условий хранения, а также одноразовую посуду.

Всем, кто решит «поделиться заботой», просят предупредить организаторов о своем визите: 8-912-734-35-92 (Ирина), 8-922-962-84-77 (Александра).

Добавим, хоть нынешняя неделя и будет по прогнозам синоптиков самой студеной за всю зиму, но и в феврале ожидаются традиционные 20-градусные морозы.

Фото: dmdonskoy.ru