Кировчан просят помочь составить праздничный маршрут по городу

Его создадут основываясь на выбор любимых мест отдых горожан

Началось голосование по городскому проекту «10 топ-мест любимого города». Его проводит управление культуры кировской мэрии. Когда определятся 10 лидеров, по ним будет составлена экскурсия, для всех желающих. Ее представят кировчанам и гостям города в рамках празднования дня рождения областного центра 12 июня.

Чтобы выразить свое мнение, нужно перейти по ссылке. Респондентам будет предложено три открытых вопроса: Что является символом города? Какое любимое экскурсионное направление? Чем отличается Киров от других городов?

Ранее мы писали, что в Кирове открылась бесплатная выставка копий рисунков известных художников.

Фото из открытых источников