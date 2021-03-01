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Кировчан просят помочь составить праздничный маршрут по городу

Наталья Дмитриева Культура, Новости

Его создадут основываясь на выбор любимых мест отдых горожан

Началось голосование по городскому проекту «10 топ-мест любимого города». Его проводит управление культуры кировской мэрии. Когда определятся 10 лидеров, по ним будет составлена экскурсия, для всех желающих. Ее представят кировчанам и гостям города в рамках празднования дня рождения областного центра 12 июня.

Чтобы выразить свое мнение, нужно перейти по ссылке. Респондентам будет предложено три открытых вопроса: Что является символом города? Какое любимое экскурсионное направление? Чем отличается Киров от других городов?

Ранее мы писали, что в Кирове открылась бесплатная выставка копий рисунков известных художников.

Фото из открытых источников

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Наталья Дмитриева