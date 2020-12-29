Кировчан просят проголосовать за благоустройство набережной на улице Водопроводной

Сейчас решается, как облагородить общественное пространство высокого берега Вятки между улицей Орловской и улицей Воровского.

Поисками интересных идей, чем заполнить заброшенный пока берег, с которого открывается вид на реку Ежово озеро, мкр. Вереснеки и реку Вятку, занимается теруправление Первомайского района. По этой территории, расположенной на улице Водопроводной, уже прошла очная встреча-обсуждение. Кировчане высказали пожелание увидеть там дорожки для пешеходных прогулок, смотровые площадки, скульптуры, и игровую зону. Также там просили оставить много зелени — кустарников, деревьев и клумб.

Из-за пандемии следующую встречу организовывать не безопасно, поэтому горожан просят через интернет сообщить о своих мыслях, об обустройстве этой общественной территории. Это можно сделать несколькими способами. Написав сообщение в группу теруправления «ВКонтакте», позвонив по номеру 35-39-02, или, направив письмо на электронный ящик PervOsit@admkirov.ru.

Фото: admkirov.ru