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Кировчан просят проголосовать за Васнецовскую липу

Наталья Дмитриева Общество, Новости

Наш регион стал участником конкурса Российское дерево года 2021.

Голосование за главное дерево страны будет проходить в течении всего лета портале «Деревья – памятники живой природы». Руководство Кировской области предложило для участия Васнецовскую липу. Она вот уже 167 лет растет в селе Рябово, где прошло детство знаменитых на весь мир художников Васнецовых. За эти года она достигла 22 метра.

Соперниками нашей липе стали: Шаляпинская ель, Царица дюнных песков, Старожил баварского леса, Сосна острова влюбленных и другие. Все они находятся в Национальном реестре старовозрастных деревьев России и имеют статус «Памятник живой природы».

Этот этап будет отборочным для международного: «Европейское дерево года», который проходит вот уже 10 лет. Руководству региона, где растет дерево-победитель, передадут Диплом и Сертификат по которому можно будет изучить состояние дерева и провести оздоровительные мероприятия по европейским стандартам.

«Васнецовская липа» – живой свидетель исторических событий. Мы просим жителей региона поддержать ее в конкурсе, – отметила Алла Албегова министр охраны окружающей среды Кировской области.

Добавим в мае наш регион присоединился еще к одной экологической акции «Аллея мира». Ее идея вырастить миллионы саженцев фруктовых деревьев из семечек. Организаторы отмечают, что вырастить деревья из семян нужно во имя любви и вечности людей, ценою своей жизни победивших в Великой Отечественной войне. Сообщить о своем участии можно на электронную почту: info@newfev.ru. Число тех, кто присоединился к акции, определят 9 июня в Международный День друзей.

Ранее мы сообщали о том, как прошёл региональный этап телевизионного конкурса «Умники и умницы Вятки»

Фото:vkirove.ru

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Наталья Дмитриева