Кировчан просят сообщать о детях в трудной ситуации

Управление опеки и попечительства проведет горячую линию, куда можно сообщить, если вам известно, что кто-то плохо обращается с ребенком

К сожалению, в регионе часто происходят несчастные случаи с детьми, виноваты в которых взрослые.

Печально, что этих ситуаций можно было бы избежать, если бы окружающие были чуть внимательнее к проблемам маленьких граждан нашей страны и не думали, что проблемы семьи должны остаться в семье. Зачастую о проблеме те, кто мог бы помочь, узнают слишком поздно.

Чтобы сократить такие ситуации, кировчан просят сообщать о детях, воспитывающихся в неблагополучных условиях. Если известно, что они подвергаются насилию со стороны тех, кто должен их защищать и оберегать, или вы знаете, что малыш находится в опасных условиях, позвоните на прямую линию, которая пройдет во вторник 19 января с 9 до 11 часов, возможно, тем самым вы спасете жизнь ребенку.

На звонки по номеру телефону 54-64-34 будет отвечать начальник отдела по защите прав детей Екатерина Владимировна Амурская.

Кроме того в Управлении опеки и попечительства Кирова напомнили другие номера, куда стоит обращаться за помощью детям в сложных ситуациях: