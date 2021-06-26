Кировчан штрафуют за нарушение масочного режима

Сумма штрафа для физических лиц — несколько тысяч. Должностные лица платят больше — до 50 тысяч рублей.

Горожан призывают соблюдать меры безопасности при нахождении в общественных местах. Среди важных аспектов — ношение масок, обработка рук антисептиками. Весной правила начали нарушать. Но с ухудшением эпидемиологической обстановки в торговых центрах, магазинах вновь начались проверки. Проводят их сотрудники Роспотребнадзора и полиции.

Главное, на что обращают внимание участники рейдов, это маски на продавцах, работниках учреждений. Также важно, чтобы при входе в торговый зал висело объявление с просьбой надевать маски, соблюдать социальную дистанцию. В самом зале продавцы должны предоставлять средства индивидуальной защиты, если у покупателя их с собой нет. При этом маски, антисептики должны быть в видимости гостей.

По словам представителей торговых сетей, большинство покупателей приходят в масках. Того, кто отказывается это делать, не обслуживают. Кроме того, rировчан штрафуют за нарушение масочного режима. Стражи правопорядка составляют административные протоколы. Также штрафы грозят и должностным лицам.

По данным городской администрации, в среднем в Кирове ежедневно составляется около десятка протоколов за нарушение масочного режима. Проверки торговых центров, магазинов и предприятий общественного питания продолжаются.

Фото: admkirov.ru