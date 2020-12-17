Кировчан удивил снос церковного забора у Нового моста

Оказалось, что это всего лишь демонтаж аварийного объекта.

Неделю назад начали сносить аварийную ограду церкви в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих Радость, расположенную на перекрестке улиц Луганской и Дзержинского. Этим летом церковь сдали в эксплуатацию. Ее строительство затянулось на 20 лет.

Конечно, забор поставили в первую очередь, а уж потом начали возводить здание. За два десятилетия ограду повело: она накренилась и возникла угроза обрушения на проезжую часть со стороны улицы Луганской. В связи с этим руководством храма было принято решение убрать старую, аварийную часть забора и возвести новую.

На прошлой неделе спецтехника убрала всю наземную часть кирпичной кладки, сообщается на сайте церкви «Всех скорбящих Радость». Теперь начался сбор на строительство новой части ограждения. Реквизиты для пожертвования указаны на портале.

Фото: vsr-vtk.ru и vk.com/stroim_kirov